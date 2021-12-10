Россия называет вступление Украины в НАТО своими "красными линиями".

Страны восточного фланга НАТО критически отнеслись к намерениям американского главы Джо Байдена провести "спецзаседание" членов альянса, пригласив на него представителей из Российской Федерации.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированных дипломатов.

Одна из стран НАТО "ярствует" и требует немедленные разъяснения относительно того, что именно планирует Байден, поделился дипломат из этой страны на условиях анонимности.

Другой дипломат был более конкретным. Восточный фланг альянса обеспокоен тем, к каким уступкам могут привести эти переговоры с точки зрения политических гарантий и сдерживания НАТО.

Читайте такжеВ ОП заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам с ПутинымСвою публичную позицию относительно "спецзаседания" накануне высказала премьер Эстонии Кая Каллас: "России ни при каких обстоятельствах нельзя давать права голоса в том, кто может быть членом НАТО, а кто им быть не может".

Она предположила, что Москва хочет "разделить Европу на сферы влияния".

"Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе", - сказала Каллас.

Ранее Байден заявил, что надеется, что во встрече с РФ примут участие "по меньшей мере четыре наших основных союзника по НАТО". Это раздражает прибалтийские страны из-за диалога с россиянами фактически за спинами восточноевропейских государств, которые могут в любое время стать мишенью для Кремля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально пригласил РФ на заседание с членами военного альянса.

В гарантиях невступления Украины в НАТО заинтересован лично Путин

30 ноября российский президент Владимир Путин, комментируя информацию о подготовке России к полномасштабному наступлению на Украину, сказал, что "красной линией" для России будет создание угроз для ее безопасности.

Путин сослался на военные учения НАТО и Украины в Черном море, якобы беспокоясь, что на бомбардировщиках могло быть ядерное оружие.

"Вы спросили об Украине, где эти красные линии? Они прежде всего в создании угроз для нас, которые могут исходить из этой территории", – ответил Путин.

В то же время Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

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Автор: Яна Ставская