'Киева за три дня уже не будет, а не будет ли Балтии за три дня': Мадяр о готовности НАТО воевать с Россией

Он объяснил это тем, что страны НАТО пока не готовы к современной войне, в отличие от России.

Россия больше никогда не воплотит свой сценарий под назваием "Киева за три дня", а вот сценарий "страны Балтии за три дня" может быть.

Об этом в интервью SVT сказал командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди. Журналисты издания встретились с Мадяром в одном из секретных командных центров.

Издание отметило, что Бровди занимает высокое место в списке украинских командиров, до которых Кремль хочет добраться, чтобы нейтрализовать, поскольку именно он стоит за атаками по глубоким тылам РФ и за теми, которые остановили продвижение россиян на фронте.

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Мадяр, который произвел революцию в войне, успешно перенеся ее на родину обычных россиян с помощью атак беспилотников, предостерег от недооценки противника.

"Киева за дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за три дня – я не уверен", - сказал военный.

Он объяснил это тем, что страны НАТО пока не готовы к современной войне с дронами и технологиями. А Россия тем временем безостановочно наращивает производство дронов, ракет и систем ПВО.

При этом, по прогнозам Мадяра, в ближайшие пол года россияне будут стараться нарастить количество ракет в ударах по Украине. Он назвал главную цель россиян - уничтожить инфраструктуру и сделать невозможным жизнь гражданских в мирных городах.

Война в Украине: новости

Ранее Мадяр заявил о поражении сразу 2 истребителей РФ и более 10 средств ПВО. Военный отмечал, что цели были поражены в Крыму и на территории РФ.

Также он сообщал, что в оккупированных портах дроны разбили 5 кораблей с краденным украинским зерном. Мадяр отмечал, что россияне закрашивают названия сухогрузов и танкеров, но это их не спасает.

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