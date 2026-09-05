РФ не договаривалась с Украиной о прекращении огня больше чем на три дня, - Путин

Он также признал, что ВСУ тоже значительно сократили количество атак на Россию, в том числе на Москву.

Армия России якобы не наносила ударов по объектам в Киеве с нуля часов 5 сентября. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с посланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом пишет Clash Report.

По его словам, украинская сторона в ответ также значительно снизила количество своих атак, в том числе на Москву. Требование прекратить удары по Киеву поступило по официальным каналам.

"Россия не согласилась с Украиной на прекращение огня, длившееся более трех дней", - сказал он.

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Путин также заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности переговоров и посредников Уиткоффа и Кушнера.

"Москве комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером. Контакты подобного рода всегда идут на пользу. Качество посредничества и доверие, оказываемое тем, кто его осуществляет, безусловно, очень важны. Хочу сказать, что нам комфортно с вами работать, и что уровень доверия с нашей стороны на протяжении всего этого процесса достаточно высок. Трамп не останавливается в своих попытках внести вклад в урегулирование конфликта в Украине", - добавил президент РФ.

Удары РФ по Украине

Во второй половине дня россияне атаковали дронами Хмельницкий. В результате падения обломков беспилотника пострадали семь человек, среди которых одна несовершеннолетняя.

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