Достают на 175 км вглубь тыла: РФ нашла опасное усиление для дронов, – СМИ

Из-за новой электроники беспилотники превращаются в единую летающую цепь связи, пишут обозреватели.

Российские оккупационные войска начали массово оснащать свои беспилотники китайскими радиомодемами, что позволяет им атаковать украинский тыл на расстоянии до 175 километров с ручным управлением в режиме реального времени. Об этом сообщает Euronews.

Как говорится в материале, ранее дальнобойные дроны вроде "Герани-2" летели по заранее заданным координатам – этого хватало для атак на здания, но не на поезда или другую движущуюся технику. Прямое видео с борта позволяет оператору уже во время полета менять маршрут или цель.

По данным профильного портала Calibre Defence, с 2025 года россияне все чаще оснащают дроны "Герань", "Гербера", "Орлан", "Ланцет", "Скальпель" и "Молния" радиомодемами MIMO Mesh. В такой сети каждый дрон одновременно является и конечным устройством, и ретранслятором – сигнал передается по цепочке наземных и воздушных узлов, а сеть сама ищет обходной путь, если один из участников выходит из строя.

Видео дня

Благодаря MIMO-технологии связь стала более стабильной, а частая смена частоты усложняет ее глушение. По оценкам украинских специалистов, с хорошо выстроенной цепочкой ретрансляторов дальность возросла до 150–175 километров – примерно вдвое по сравнению с показателем 2025 года.

Осмотр обломков сбитых аппаратов показал наличие радиомодемов производства шэньчжэньских компаний Xingkai Technology и Sinosun Technology. Самая распространенная модель – XK-F358: мощностью 20 ватт, способная передавать видео, звук и другие данные, а также формировать сеть без центральной станции.

Стоимость такого модема на открытом рынке составляет 7–9 тысяч долларов, а более мощных версий – более 10 тысяч. Это дороже базовой приманки "Гербера", но Москву не сдерживает вопрос экономии: если модуль помогает уничтожить локомотив, средство ПВО или нефтебазу, расходы считаются вполне оправданными.

В сбитых дронах также находили китайские двигатели, камеры и навигационные антенны. Расследование Reuters ранее установило, что китайские двигатели поставляли подсанкционному российскому производителю дронов, обозначая их как "промышленные охладительные установки". Пекин официально заявляет, что не поставляет воюющим сторонам смертоносное оружие и контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Отмечается, что главной целью сетевых дронов стала полоса глубиной 20–200 километров за линией фронта – железные дороги, склады, топливные заправки и узлы связи, без которых снабжение войск быстро парализуется.

По информации Calibre Defence, подобную тактику уже отрабатывает 50-я отдельная бригада беспилотных систем "Варяг". В частности, управляемая в реальном времени "Герань" поразила газоконденсатный завод на Полтавщине ориентировочно в 125 километрах от контролируемой противником территории.

Китайско-российский расчет

Ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил о намерении содействовать урегулированию войны в Украине. Во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке он пообещал усилить координацию с другими странами для "политического урегулирования кризиса". По его словам, Китай готов укреплять взаимодействие со всеми сторонами конфликта, в частности в отношении Украины, Ближнего Востока и Афганистана.

Кроме того, по оценкам аналитиков, Путин все больше зависит от Китая на фоне войны в Украине – кремлевский лидер вынужден принять роль младшего партнера Пекина, пока российская экономика становится все более зависимой от китайского импорта.

В то же время Китай выиграл от вторжения России, получив более дешевую нефть и доступ к внутреннему рынку страны, лишенному западных конкурентов.

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