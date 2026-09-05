6000 атак дронами за неделю: глава Херсонской ОВА сделал тревожный прогноз на зиму

Сейчас в Херсоне осталось 20% от того числа людей, которое проживало там до полномасштабного вторжения. То есть около 60 000 жителей.

За последний месяц ситуация в Херсоне значительно ухудшилась из-за усиливающихся атак россиян. Кроме того, город ждет тяжелая зима.

Об этом в интервью РБК Украина рассказал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин: "6000 дроновых атак за неделю, поэтому не думаю, что у кого-то есть позитивный настрой или какие-то реалистично-оптимистичные взгляды на будущее. Что касается военной ситуации и приближения зимы, я вижу только ухудшение. Поэтому нужны только реализм и помощь людям. За всё первое полугодие было применено около 100 кассетных бомб, а за последний месяц – уже 200", – поделился своим мнением Прокудин.

Он добавил, что на фоне усиления обстрелов херсонцы не могут рассчитывать на работу ТЭС и других объектов критической инфраструктуры, в частности тех, которые обеспечивают город теплом.

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"Херсон может оставаться без света на очень длительное время. Мы восстанавливаем его, пытаемся работать над альтернативными вариантами и отопления, и освещения, но здесь позиция четкая. Имущество или стены можно восстановить, а человеческую жизнь вернуть невозможно. Поэтому призыв к эвакуации – это не паника, а ответственность", – подчеркнул Прокудин.

Он также пояснил, что если в прошлые годы Херсон справлялся с защитой энергетических объектов, то этой зимой ситуация изменится.

"Если взять Киев, который в прошлом году оставался без света, то Херсон был без света всего одну неделю. Потому что мы готовились к обороне с 2023 года, строили всё необходимое. И они (херсонцы, – УНИАН) надеются, что так и будет. А я говорю правду, что такого не будет. Потому что за последний месяц они КАБами по 1,5 тонны разнесли все, от них не защитит ни одно укрытие. Я просто говорю правду, что в этом году будет не так", – отметил Прокудин.

Сколько людей остаётся в Херсоне и почему они отказываются от эвакуации

По словам Прокудина, сейчас в Херсоне остаётся жить 20% от того количества людей, которое было до полномасштабного вторжения.

"Население составляло примерно 300 000 человек, сейчас – 60 000. Весь Херсон находится в опасной зоне, и даже те районы, которые два месяца назад были более или менее безопасными, сейчас – красная зона, где больше раненых и убитых", – рассказал Прокудин.

Охота российских дронов на мирных украинцев

Он отметил, что пилоты российских дронов активно охотятся на мирных жителей в городе, убивают работников коммунальных служб и нацеливаются на гражданский транспорт.

"Маршрутки – это вообще кошмар. Очень много крупных маршрутных автобусов, где люди гибнут и получают ранения. Последний случай: девять пострадавших, четверо погибли сразу. Пятеро выжили благодаря водителю этого автобуса, который не остановился и довез всех людей до больницы. Два человека выжили благодаря мужеству, которое он проявил", – делится Прокудин.

Эвакуация из города

Комментируя вопрос эвакуации, он отметил, что она продолжается с 2023 года. По словам Прокудина, на данный момент из города уже было эвакуировано почти 53 тыс. человек. Среди них 7000 – дети, ещё 600 – маломобильные люди.

"За прошедшую неделю было примерно 250 человек. Эвакуация не заканчивалась, просто расширяется зона обязательной эвакуации для семей с детьми, мы больше ориентируемся на детей. Принудительной эвакуации для взрослых как таковой не существует. Нам нужно хотя бы спасти детей, и мы их вывозим. Сейчас в зонах, в которых мы объявили обязательную эвакуацию, остается примерно 100 детей, сейчас идет процесс их эвакуации", – отмечает Прокудин.

По его словам, на данный момент зон принудительной эвакуации по всему Херсону нет, поэтому в городе остается около 4800 детей, а в области – 10600.

"Когда в Херсоне будет объявлена принудительная эвакуация, мы будем обязаны совместно со всеми органами попытаться вывезти всех детей. Сейчас ситуация с тепло- и энергоснабжением критическая, но не нулевая", – отметил Прокудин.

На вопрос, каковы наиболее распространённые причины отказа от эвакуации, Прокудин отвечает, что люди говорят:

"Это мой дом. Почему я должен уезжать? Здесь всё разворуют. Они просто цепляются за стены".

"Кто нас ждет, в какой области, зачем мне снимать квартиру, как я там буду жить".

Глава Херсонской ОГА отметил, что это все причины: "Люди не ищут возможности и не ищут, как это сделать, а ищут причины".

О защите Херсона

По его словам, по сравнению с другими прифронтовыми регионами, в Херсоне построена одна из самых эффективных систем противодействия БПЛА.

"Это экспертиза военных. Там применяется комплексный подход. Это и радиоэлектронная борьба, и мобильно-огневые группы, и физическая защита объектов и маршрутов. Сейчас уже 260 километров маршрутов оборудованы антидроновыми сетками для логистики. Мы тестировали эти сетки, проводили эксперименты. Даже наши женщины клали эти сетки в морозильники, а потом через две недели доставали и рвали, чтобы понять, выдержат ли они зиму. Сейчас это и роботизированные комплексы, которые автоматически передвигаются и сбивают дроны. Оператор сидит в безопасном месте и нажимает кнопку", – отметил Прокудин.

Он добавил, что благодаря этой системе Силы обороны уничтожают примерно 95% российских БПЛА. В то же время он подчеркнул, что РФ постоянно адаптирует свою тактику в зависимости от украинской защиты.

"Мы постоянно адаптируемся. Они полностью меняют тактику, атакуют с других сторон, запускают больше оптоволоконных дронов, наращивают их количество – не по одному дрону, а по 10. Потому что средства РЭБ улавливают один-два дрона, а все остальные пропускают. И нам постоянно нужны новые технологии и новые средства обнаружения. Мы подстраиваемся, адаптируемся. Но реально ни у кого нет такого "зонтика", который бы работал. А на фронте, на других участках, там эффективность на 15% ниже. У нас сейчас очень высокая эффективность. Но всё, что залетает и терроризирует, – это небольшой процент того, что не сбито", – сказал Прокудин.

Об обучении детей

По словам Прокудина, сейчас в Херсоне нет ни одного учебного заведения, которое не было бы повреждено или полностью разрушено. Но несмотря на это, в настоящее время в городе дистанционно работают 162 учреждения общего среднего образования и 66 детских садов. В целом речь идет об обучении 44 000 школьников и около 4 000 дошкольников.

"С 1 сентября мы открылись в смешанном формате. Начали работать в восьми учебных заведениях Херсонской области. Это зона, расположенная как минимум в 40 км от линии соприкосновения. Там детей обучают только в укрытиях. Также две школы были перемещены в Кривой Рог. Там много наших детей. Благодарю власти Кривого Рога, они предоставили нам помещение. Мы там провели ремонт, и там прекрасные укрытия", – сказал Прокудин.

Он также добавил, что планируется открыть две школы, которые будут вести обучение в смешанном формате в подземных укрытиях. Еще одну такую школу планируют открыть со следующего семестра.

"Чтобы больше детей всё-таки пошли учиться в смешанном формате, мы продолжаем строительство сооружений. Сейчас ведётся строительство шести таких объектов – пяти школ и одного детского сада. И чуть позже появятся ещё пять, до конца года. Это три школы и два детских сада. Поэтому стараемся хоть как-то вернуть и социализировать наших детей в этом жестоком мире", – рассказал Прокудин.

Атаки РФ по Херсону

Напомним, 19 августа оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне, в результате чего четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Издание CEPA ранее отмечало, что РФ организует в городе "человеческое сафари" , охотясь на мирных жителей. Как отмечает репортер издания, многие люди не могут выехать из города, поскольку сама эвакуация сопряжена с опасностью.

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