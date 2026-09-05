Россияне нанесли удар по центру Чугуева: три человека погибли, в том числе ребенок

В результате этого обстрела погибла почти вся семья.

Три человека погибли в результате удара российского дрона по центру Чугуева вечером 5 сентября, среди них - ребенок. Также в результате попадания тяжелые ранения получила 40-летняя женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате этого обстрела погибла почти вся семья: 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина", - написал он.

Кроме того, 40-летняя женщина получила тяжелые ранения, а 28-летний мужчина и две 75-летние женщины перенесли острую стрессовую реакцию в результате российского удара по Чугуеву.

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Тяжело раненая - это мать двух погибших детей и жена погибшего мужчины, сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"В результате прямого попадания вражеского дрона полностью разрушен частный дом. Повреждено остекление окон в многоэтажном доме, гаражи по соседству и три гражданских автомобиля", - добавил Синегубов.

Россияне нанесли удар по городу реактивным дроном, сообщили в ГСЧС региона.

Удары РФ по Украине

3 сентября российские оккупанты нанесли удар по поселку Печениги Харьковской области, в результате чего пострадали десять человек, среди них - дети. На месте удара загорелся дом и хозяйственная постройка.

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