Путин приказал не бить по Киеву трое суток из-за визита Уиткоффа и Кушнера

В Кремле заявили, что российские войска якобы не будут наносить удары во время запланированных встреч американских переговорщиков с представителями Москвы и Киева.

Российский диктатор Владимир Путин распорядился с полуночи не наносить удары по Киеву в течение трех суток. В Кремле объяснили это подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинской столице.

Об соответствующем поручении Путина заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

По словам Пескова, временное прекращение ударов по Киеву связано с подготовкой к визиту американских представителей и их контактами в украинской столице.

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"Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков", – заявил Песков.

В то же время в Кремле сообщили, что сегодня Путин должен встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Москве.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, американские спецпредставители прибыли в российскую столицу 5 сентября. После переговоров с российской стороной они должны отправиться в Киев. Ожидается, что там они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить безопасный визит американской делегации и призвал Россию ответить взаимностью и воздержаться от авиаударов на время переговоров.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина предлагала России установить режим прекращения огня. Это предложение лично довели до сведения российского президента Владимира Путина, однако Москва на него не отреагировала.

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