Эксперт объяснил, как значительно улучшить показатель сбивания реактивных дронов

У Украины есть средства для обнаружения и уничтожения реактивных "Шахедов", однако им не хватает слаженного управления. Поэтому до появления достаточного количества специальных перехватчиков следует рассматривать возможность более активного задействования авиации. Такое мнение высказал авиаэксперт Константин Криволап в эфире "Эспрессо".
"Реактивный "Шахед" - это упрощенная и дешевая версия крылатой ракеты. Перехват крылатых ракет является базовой боевой задачей для подготовленных пилотов. Если специальных перехватчиков пока нет в необходимом количестве, придется применять авиацию. Это дороже, но эти дроны нужно сбивать", - рассказал аналитик.
По словам Криволапа, маршруты полета реактивных БПЛА известны, в частности они движутся по одному коридору вдоль Беларуси. При этом такие дроны могут длительное время находиться над Киевом, не подвергаясь поражению.
"Показателем эффективности стало не просто количество сбитых дронов, а то, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из неё вышло. Когда внедрили такой подход и добавили дроны-перехватчики Sting и P1-Sun, более 90% обычных "Шахедов" начали уничтожать - до городов они почти не долетали", - пояснил он.
Эксперт считает, что технически переход России от поршневых к реактивным дронам не является чрезмерно сложным, поэтому противник может быстро нарастить их производство. Авиаэксперт добавил:
"У нас есть все составляющие: обнаружение, целеразделение и средства поражения. Главная проблема - кризис управления малой ПВО. Как только его преодолеют, правильно сформулируют задачи и выстроят систему, она заработает довольно быстро".
"Малая" ПВО в Украине
Ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что полковник Александр Дмуховский назначен командующим силами непосредственного противовоздушного прикрытия - то есть малой ПВО.
Он утверждает, что это направление приобретает большое значение в связи с наращиванием противником использования ударных БПЛА, в частности реактивных дронов, а также усилий военного руководства и украинской оборонной отрасли по поиску эффективного и рационального противодействия этому вооружению.