Эксперт объяснил, как значительно улучшить показатель сбивания реактивных дронов

До появления достаточного количества специальных перехватчиков следует рассмотреть возможность более активного использования авиации.

У Украины есть средства для обнаружения и уничтожения реактивных "Шахедов", однако им не хватает слаженного управления. Поэтому до появления достаточного количества специальных перехватчиков следует рассматривать возможность более активного задействования авиации. Такое мнение высказал авиаэксперт Константин Криволап в эфире "Эспрессо".

"Реактивный "Шахед" - это упрощенная и дешевая версия крылатой ракеты. Перехват крылатых ракет является базовой боевой задачей для подготовленных пилотов. Если специальных перехватчиков пока нет в необходимом количестве, придется применять авиацию. Это дороже, но эти дроны нужно сбивать", - рассказал аналитик.

По словам Криволапа, маршруты полета реактивных БПЛА известны, в частности они движутся по одному коридору вдоль Беларуси. При этом такие дроны могут длительное время находиться над Киевом, не подвергаясь поражению.

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"Показателем эффективности стало не просто количество сбитых дронов, а то, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из неё вышло. Когда внедрили такой подход и добавили дроны-перехватчики Sting и P1-Sun, более 90% обычных "Шахедов" начали уничтожать - до городов они почти не долетали", - пояснил он.

Эксперт считает, что технически переход России от поршневых к реактивным дронам не является чрезмерно сложным, поэтому противник может быстро нарастить их производство. Авиаэксперт добавил:

"У нас есть все составляющие: обнаружение, целеразделение и средства поражения. Главная проблема - кризис управления малой ПВО. Как только его преодолеют, правильно сформулируют задачи и выстроят систему, она заработает довольно быстро".

"Малая" ПВО в Украине

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что полковник Александр Дмуховский назначен командующим силами непосредственного противовоздушного прикрытия - то есть малой ПВО.

Он утверждает, что это направление приобретает большое значение в связи с наращиванием противником использования ударных БПЛА, в частности реактивных дронов, а также усилий военного руководства и украинской оборонной отрасли по поиску эффективного и рационального противодействия этому вооружению.

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