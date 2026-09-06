В Минобороны сообщили, когда состоится очередное заседание 'Рамштайна'

Хмара поблагодарил НАТО и лично генерального секретаря альянса Марка Рютте за эффективную помощь Украине.

Очередное заседание в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, рассказывая о беседе министра обороны Украины Евгения Хмары и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Согласно сообщению, стороны обсудили финансирование оборонных нужд Украины и сосредоточились на подготовке к заседанию в формате "Рамштайн" на следующей неделе.

Также ведомство сообщило о беседе Хмары с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, с которым обсуждались поставки средств противовоздушной обороны и дополнительное финансирование для Сил обороны Украины.

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"Основной акцент - подготовка к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в ближайшие дни", - сообщили там.

Также министр поблагодарил НАТО и лично генерального секретаря альянса Марка Рютте за эффективную помощь Украине, отметив механизм PURL. Он помогает обеспечивать поставки критически важного вооружения для ВСУ.

Ранее британский министр обороны Стритинг во время своего первого после назначения визита в Киев рассказывал, что после сентябрьского "Рамштайна" хочет вновь созвать Контактную группу в начале октября, чтобы обеспечить поддержку Украине в преддверии зимы.

Помощь Украине

В Германии недалеко от Мюнхена началось серийное производство более 5000 дронов большой дальности для Украины. Представители немецко-американской оборонной компании Auterion и её украинского партнёра по совместному предприятию Airlogix рассказали журналистам, что первые беспилотники уже изготовлены. Заказ правительства Германии должен быть выполнен к середине 2027 года.

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