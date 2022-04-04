В колонне насчитали более 100 единиц техники.

Большую колонну российской военной техники заметили в Беларуси. Она выдвинулась из Минска в направлении Москвы.

Об этом сообщает проект Motolko в Twitter.

Отмечается, что около 7:00 в районе белорусского города Борисов заметили колонну из более 100 единиц российской военной техники.

"Под Борисовом замечена крупная колонна из 100 единиц военной техники с отметкой "V", двигавшаяся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москвы). В состав техники входят грузовики Урал и КамАЗ, УАЗ Патриот, КУНГи, бензовозы и автобусы ПАЗ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине, а уже 27 февраля появилась информация о том, что Минск также может объявить войну Киеву.

При этом с территории Беларуси постоянно запускают по Украине различные ракеты, которые уничтожают инфраструктуру в украинских городах. Только за сутки 1 апреля с территории Беларуси по украинским городам выпустили не менее 20 ракет.

3 апреля стало известно, что российскую технику стягивают в Гомельскую область Беларуси, что может свидетельствовать о ротации российских войск.

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