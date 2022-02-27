Таким образом, Беларусь фактически личным составом начала вторжение в Украину

На сегодняшний день есть вероятность того, что Беларусь выставит свои войска против Украины.

Такой прогноз в Facebook озвучил руководитель проекта в Институт Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны. Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе, в вопросах собственной безопасности от Путина", - отметил Клименко.

По его словам, в случае принятия такого решения, это станет трагедией исторического масштаба.

"Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущиеся веками. Белорусы и украинцы не воевали против друг друга никогда в истории. Мы - братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко.

Но любого оккупанта мы убиваем. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы из-за безумия режима Путина белорусы и украинцы оставались братским народом", - заявил Клименко.

Он также отметил, что белорусы могут не знать, куда они едут и не понимать всю серьезность ситуации.

"Важно: военные Беларуси могут не понимать куда едут, их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых "нацистах", им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего. Они могут не знать о безумных потерях россиян здесь. Надо звонить и писать всем знакомым в РБ, говорить об этом и просить не идти на войну против украинцев. Матерям и женам – не отпускайте своих мужчин на гибель и воевать против близкого народ", - заявил Клименко.

"PS. Коллеги, только оппозиционные журналисты из Беларуси (источник достоверный) сообщили, что подразделения белорусских сил спецопераций садятся в самолеты. Готовится воздушный десант. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начала вторжение в Украину. Локации высадки: Киевское и Житомирское направления. Нужно как можно быстрее распространить среди иностранных средств массовой информации, если есть такая возможность", - говорится в сообщении.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.