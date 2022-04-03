Блогер отметил, что действия российских военных говорят о ротации, а не об отводе войск.

Российскую технику стягивают в Гомельскую область Беларуси, которая граничит с Украиной. Такие действия могут свидетельствовать о ротации российских войск.

Об этом сообщил белорусский фотограф и блогер Антон Мотолько в Twitter.

По его словам, на въезде в Гомель заметили колонну из более чем 20 единиц различной техники, под Минском в сторону Гомеля двигалась колонна из 20 единиц техники с отметками "V".

"В Гомельскую область Беларуси поступает все больше российской техники, что свидетельствует о ротации войск, а не об их выводе из Беларуси", - говорится в сообщении.

По его мнению, Украина должна требовать вывод российских войск, в том числе из Беларуси. Он отметил, что иначе проблема украинцев не решится, а ситуация в Беларуси станет хуже.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине, а уже 27 февраля появилась информация о том, что Минск также может объявить войну Киеву.

При этом с территории Беларуси постоянно запускают по Украине различные ракеты, которые уничтожают инфраструктуру в украинских городах. Только за сутки 1 апреля с территории Беларуси по украинским городам выпустили не менее 20 ракет.

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