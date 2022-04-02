Интенсивность ракетных ударов может быть связана с прикрытием отхода подразделений ВС РФ.

С территории Беларуси по украинским городам выпустили не менее 20 ракет.

Об этом говорится в Telegram Беларускі Гаюн.

"За сегодняшний вечер наша мониторинговая группа зафиксировала большое количество запусков ракет (более 20) в Мозырском и Хойникском районах Беларуси. Информацию о запусках подтверждают десятки надежных источников", - говорится в сообщении.

По состоянию на 00:00 2 апреля запусков не зафиксировали.

Как утверждают активисты, по Украине наносят удары тактическими ракетными комплексами. 11 пусков зафиксировали с территории Хойникского района, 34 – из Мозырского.

Интенсивность ракетных ударов может быть связана с прикрытием отхода подразделений ВС РФ.

Особая интенсивность ракетных ударов зафиксирована активистами с территории Мозырского района.

Возле села Дрозды в Мозырском районе активисты нашли размещенную россиянами радиолокационную станцию.

В течение суток белорусы фиксировали перемещение российской техники, в частности, к границе с Польшей и из Минска в Слуцк – большая колонна техники ПВО подразделения 15-й зенитной ракетной бригады.

Последние перемещения, говорится в сообщении, могут быть связаны с ракетными ударами по Белгороду.

На днях Генштаб ВСУ подтвердил отход российских войск с киевского и черниговского направлений, однако в командовании обращают внимание, что такие маневры врага свидетельствуют скорее о перегруппировке.

Часть войск отправили по направлению на Донбасс. Считается, что Путин попытается оккупировать восток, окружив в зоне ООС украинские силы.

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