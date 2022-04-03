Российские оккупанты на востоке бросили уцелевшую технику и оружие при бегстве от украинских защитников.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.
В частности, на одном из направлений "российские фашистские войска понесли тяжелые потери".
"Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.
"Также приходит в голову известный лозунг россиян – "своих не бросаем": бросают, еще как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство", - отмечается в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.