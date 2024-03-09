До 22 марта Конгресс должен принять еще шесть законопроектов.

Президент США Джо Байден подписал пакет из шести законопроектов о финансировании ряда государственных учреждений до конца финансового года (30 сентября), который позволит стране избежать шатдауна.

Глава Белого дома подписал документы в субботу, 9 марта, всего за несколько часов до возможного наступления шатдауна.

Этот пакет предполагает выделение более 460 миллиардов долларов на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

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В то же время угроза частичного шатдауна в США все еще остается. До 22 марта Конгрессу необходимо принять еще шесть законопроектов, в том числе о финансировании обороны, государственной и национальной безопасности. Ожидается, что голосование по второму пакету будет более трудным.

США и помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов помощи Украине, но спикер Палаты представителей Конгресса США Майк не вынес его на голосование. Он требует, чтобы этот вопрос рассматривали после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и главы ключевых комитетов работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине, который может пройти Конгресс. При этом голосование по документу будет перенесено на апрель.

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