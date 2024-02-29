Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, который позволит правительству избежать шатдауна.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства. Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки".

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", - заявил спикер, отвечая на вопрос, имеет ли он ответ на призыв 23 глав государств Европы одобрить новую помощь Украине.

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, который позволит правительству избежать шатдауна. 207 демократов присоединились к 113 республиканцам в голосовании 320 против 99. Теперь его направят в Сенат и после - к президенту США Джо Байдену. Временное финансирование необходимо для обеспечения работы федеральных учреждений США в финансовом году, начавшемся 1 октября.

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Оно продлится до 22 марта. В течение этого времени законодатели должны наконец согласовать и принять постоянные бюджеты на 2024 год, включая помощь для Украины.

Проблемы с помощью Украине от США - детали

13 февраля Сенат США поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, однако Палата представителей его все еще не приняла.

27 февраля президент Джо Байден встретился с представителями Конгресса, чтобы обсудить эту проблему. Кроме того, спикеры парламентов 23 стран и глава Европарламента Роберта Метсола обратились к Джонсону с призывом вынести на рассмотрение законопроект.

Сегодня стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не будет выставлять на рассмотрение законопроект, который включает помощь Украине, поскольку в нем отсутствуют положения о безопасности границ.

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