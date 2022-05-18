Эрдоган заблокировал своими претензиями досрочное голосование по заявкам Швеции и Финляндии о присоединении к Альянсу.

Турция представила послам НАТО список своих претензий ко вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заблокировав таким образом досрочное процедурное голосование по рассмотрению соответствующих заявок стран на членство в Альянсе.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что претензии Турции в основном касаются обвинений в поддержке курдских террористов.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на эту проблему и сказал, что это заставляет его сомневаться в членстве Швеции и Финляндии", – отмечается в публикации.

По мнению аналитиков, Эрдоган, похоже, повысил свои требования, рассчитывая, что его сотрудничество будет "в цене" в момент глобального кризиса.

Стоит отметить, что официальное возражение Турции против заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО прозвучало за несколько часов до того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу должен был встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном в Нью-Йорке.

Как пишет NBSNews, Эрдоган настаивает на том, чтобы Финляндия и Швеция проявляли "больше уважения к восприимчивости Турции к терроризму".

"Мы ожидаем, что наши союзники поймут и поддержат нас, – заявил Эрдоган. – Никто из наших союзников не проявил уважения к нашей восприимчивости, как мы ожидали".

Как пишет CNN, Эрдоган обвинил обе страны в укрывательстве членов сепаратистской боевой Рабочей партии Курдистана (РПК), и сторонников базирующегося в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

РПК была признана террористической организацией в Турции, США и Европейском союзе.

Эрдоган также заявил, что Швеция не экстрадировала 30 человек, которых Турция считает связанными с терроризмом.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: последние новости

Напомним, Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на членство в НАТО.

После этого стали появляться сообщения, что Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии о присоединении к Альянсу.

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