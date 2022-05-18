Первый этап одобрения заявок, вероятно, не получится пройти в ближайшие недели из-за позиции Анкары.

Турция заблокировала первоначальные переговоры насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Из-за позиции Анкары появилась вероятность, что пройти стартовый этап рассмотрения заявок государств в течение одной или двух недель не получится. А именно на это рассчитывал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. В ближайшее время ожидаются активные дипломатические дискуссии по этому поводу.

Соответствующей информацией поделилось издание Financial Times со ссылкой на источник, осведомленный в вопросе.

Послы НАТО встретились сегодня, 18 мая, с целью начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс сразу после подачи их заявок. Однако оппозиция Анкары остановила любые потенциальные голосования.

Из-за отсрочки возникают сомнения, что первоначальный этап одобрения удастся пройти за одну или две недели, как рассчитывал Столтенберг. Сейчас генсек готовит почву для нескольких дней напряженных переговоров по этому поводу между США, Турцией, Финляндией и Швецией.

Заявки скандинавских государств должны ратифицировать все 30 членов НАТО. Но процесс начнется только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит обе страны.

В НАТО отказались от комментариев Financial Times касательно полученной информации. Организация ограничилась повторением слов Столтенберга: "Необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников, мы полны решимости проработать все вопросы и прийти к быстрому решению".

Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

В середине мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что его страна не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция выступают "домом для многих террористических организаций".

После этого США начали выяснять позицию Анкары насчет вступления скандинавских стран в Альянс. А генсек НАТО сообщил, что Турция не будет блокировать заявки Финляндии и Швеции.

Тем временем глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер предупредил о потенциальной изоляции Турции в НАТО, если она заблокирует прием Финляндии и Швеции.

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