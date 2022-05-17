Глава правительства отметил, что украинское войско продолжает осовремениваться, несмотря на активные боевые действия в стране.

Вооруженные силы Украины находятся в процессе активной трансформации. Его ускоряют боевые действия в стране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью итальянскому изданию Adnkronos.

"Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО. Получаем много современного оружия для украинских военных. Наша армия высоко мотивирована защищать свою землю и европейские границы. Поэтому мы нуждаемся в большом количестве такого вооружения, а также финансов, европейской перспективе и санкциям против агрессора", - отметил он.

Глава правительства добавил, что украинцы выбрали быть частью европейской демократии и европейской семьи стран.

"Это то, что закреплено в нашей Конституции, и то, что в сердцах наших людей и военных. Мы платим большую цену за свободу, демократию и желание быть частью цивилизованного мира. Украина сейчас в центре европейского континента и в то же время - на границе демократии", - резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о переходе Украины в "принципиально новую фазу" - перевод Вооруженных сил на оружие и стандарты НАТО.

Того же дня Германия наконец одобрила передачу Украине тяжелого вооружения. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" заявила, что Берлин выделит Украине 30 зенитных танков Gepard.

По примеру Германии тяжелое вооружение Украине начали передавать и другие страны.

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