Ранее глава Пентагона заявил, что у Украины нет шансов вернуться на границы до 2014 года.

С приходом на пост президента США Дональда Трампа Вашингтон фактически остановил помощь Украине, которая уже третий год противостоит полномасштабному вторжению РФ. Теперь Трамп объявил о немедленных переговорах с диктатором Владимиром Путиным и сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить надежду на возвращение всех захваченных Россией земель.

Об этом пишет Politico. Издание отметило, что глава Пентагона Пит Хегсет был первым, кто озвучил позицию Америки. Сделал он это на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Министр обороны США заявил, что у Украины нет шансов вернуться на границы до 2014 года, когда и началась агрессия РФ против нашей страны.

"Погоня за этой иллюзорной целью лишь затянет войну и повлечет еще больше страданий", – добавил он.

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Хегсет также предупредил, что Штаты откажутся от своей роли в обеспечении европейской безопасности. Правительства стран Европы будут нести ключевую ответственность за собственную оборону – так же, как и за оборону Украины.

Вскоре после этого Трамп сообщил, что имел "длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным".

"Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о разговоре... Миллионы людей погибли в войне, которая не состоялась бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" – заявил американский президент.

Европейские дипломаты, похоже, не знали, как реагировать на эту ситуацию. Жестокая правда заключается в том, что – по крайней мере на уровне Европейского Союза – отношения с новой администрацией Белого дома настолько плохие, что их практически не существует, акцентирует издание. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен или главный дипломат блока Кая Каллас не дали журналистам комментариев.

Некоторые союзники Украины в Европе были более откровенными в своем неприятии подобного подхода Трампа к решению войны – особенно его решения разработать мирный план непосредственно с Путиным и, очевидно, лишь в последнюю очередь привлечь к нему украинского лидера.

"Мы всегда подчеркивали, что не будет никакого решения по Украине без Украины. Мира можно достичь только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами", – сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Байба Браже сказала в комментарии Politico, что участие Украины в любых мирных переговорах является чрезвычайно важным.

Разговор Трампа и Путина: вы могли это пропустить

12 февраля американский президент провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Говорили, в частности, и о войне, развязанной Россией против Украины.

Американский сенатор-демократ Адам Шифф раскритиковал Трампа за звонок Путину. Он подчеркнул, что президент США позвонил врагу – России, прежде чем поговорить с союзником – Украиной. По его словам, "Трамп – замечательный заключатель соглашений, особенно для Кремля".

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