Трамп допустил, что Украине удастся вернуть часть захваченных Россией территорий.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Украине может произойти "в не слишком далеком будущем".

Такое заявление он сделал во время брифинга. Американский президент также добавил, что "в какой-то момент" в Украине должны пройти выборы.

При этом Трамп допустил, что Украине удастся вернуть часть захваченных Россией территорий. В то же время возвращение на границы 2014 года глава Белого дома считает маловероятным.

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Завершение войны в Украине: вы могли это пропустить

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его итогам американский лидер заявил, что разговор прошел очень хорошо. Президенты обсудили "различные темы, связанные с войной", но главным образом – запланированную на пятницу встречу украинской и американской делегаций на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту бессмысленную войну, где были массовые и абсолютно ненужные смерть и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины!" – добавил Трамп.

Глава Пентагона Пит Хегсет акцентировал, что мирное соглашение должно исключить новое нападение России на Украину в будущем. Как сказал американский министр обороны, Трамп "намерен прекратить эту войну путем дипломатии и привлечением России и Украины к переговорам".

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