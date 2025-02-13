Он акцентировал, что президент США позвонил врагу, прежде чем поговорить с союзником.

Президент США Дональд Трамп является отличным заключателем сделок, особенно для Кремля. Такое заявление сделал американский сенатор-демократ Адам Шифф.

"Сегодня президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине", – акцентировал он в своем посте в соцсети Х.

Он также напомнил о заявлении министра обороны США Пита Хегсета, в котором тот отверг возможность членства Украины в НАТО и "восстановления украинского суверенитета над собственными землями".

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"Давайте не будем лукавить о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп – замечательный заключатель сделок, особенно для Кремля", – констатировал сенатор Шифф.

Звонок Трампа Путину

12 февраля американский президент провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, они говорили об Украине, Ближнем Востоке, энергетике, искусственном интеллекте, силе доллара и других темах. В то же время собеседники согласились, что "хотят остановить миллионы смертей, которые происходят в войне между Россией и Украиной".

Позже Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Он также сообщил, что ждет визита Путина в США и своего визита в Россию.

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