Трамп заявил, что договорился с Путиным о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты в Россию и США.

Президент США Дональд Трамп разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным в среду утром. Об этом сообщает CNN ссылкой на источник в Белом доме.

Позже президент США подтвердил, что провел длинный разговор с Путиным. Об этом сам Трамп сообщил в своих соцсетях.

Он назвал беседу "продолжительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

Видео дня

"Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне", - написал Трамп.

Также, по его словам, собеседники согласились, что "хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной".

После звонка Путина Трамп намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент США попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры.

Контакты команд Трампа и Путина

Посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, скорее всего, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным во время своего визита в Москву для освобождения американского учителя Марка Фогеля.

Вероятно, посланник Трампа говорил с Путиным в Москве почти 3,5 часа. О чем говорили политики Шон Ханнити не уточнил. В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали.

Вас также могут заинтересовать новости: