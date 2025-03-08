Многие страны уже осознают, что "бомба" остается последним реальным фактором сдерживания для захватчиков.

Дональд Трамп, который уже примеряет на себя Нобелевскую премию мира, вероятно, спровоцирует значительно большее напряжение ядерного противостояния в мире. Такое мнение высказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитирует Bloomberg.

Он отмечает, что жесткая антииранская политика Трампа уже подтолкнула власти Ирана к значительно более глубокому обсуждению идеи об окончательном создании собственного ядерного оружия. До сих пор Иран оставался в полушаге от этого.

Однако не Ираном единым. Новая администрация США не демонстрирует желания защищать международный порядок, основанный на правилах. Поэтому все больше стран мира спрашивают себя, не стоит ли им завладеть собственным ядерным зонтиком как сдерживающим фактором в новом опасном мире.

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"Несколько лет назад эта дискуссия о ядерном оружии была бы табу. Но сейчас эти разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", - сказал Гросси.

США играли важную роль в сохранении принципов нераспространения ядерного оружия. Америка избавила своих союзников от необходимости строить собственные арсеналы, распространив на них свою военную защиту. А тем странам, которые хотели создать собственную бомбу, грозили мощные санкции.

Однако теперь эти санкции уже не работают, говорит Гросси, ссылаясь на Иран, который постоянно прогрессирует на пути к созданию собственной бомбы. Со временем страны приспосабливаются к санкциям. Более того, длительные санкции могут даже создать стимул для таких стран идти до конца и создавать ядерное оружие, чтобы потом иметь рычаги влияния на любых переговорах.

Если Иран наконец пересечет черту и разработает ядерное оружие, это может привести к "каскаду распространения", - сказала бывший посол США при МАГАТЭ Лора Холгейт. "Если Иран станет ядерным государством, другие могут последовать за ним. Это могло бы преодолеть табу нераспространения и снизить барьер для других стран", - говорит она.

Эксперты по контролю над вооружениями говорят, что склонность администрации Трампа взаимодействовать с миром путем угроз и экономического принуждения вместо уважительной дипломатии может побудить больше стран задуматься о собственной бомбе. Официальные лица Германии, Японии, Польши, Саудовской Аравии и Южной Кореи в последние годы публично поднимали вопрос о необходимости в собственном инструменте ядерного сдерживания. Особенно учитывая печальный пример Украины, которая избавилась от советского ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые оказались пустыми.

Ядерное оружие в мире: последние новости

Как писал УНИАН, в Германии задумались над собственным ядерным оружием на фоне действий Трампа в отношении Украины и других партнеров. В частности такую возможность допустил Фрадрих Мерц, который имеет все шансы стать канцлером Германии в ближайшие недели.

Также мы рассказывали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын заговорил об укреплении ядерного щита. По его словам, КНДР готовится к "долговременной конфронтации с враждебными странами".

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