Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению.

Издание отметило, что Путин вредит РФ, когда идет войной против соседнего государства / economist.com

Британский влиятельный еженедельник The Economist посвятил свежий выпуск кризису на российско-украинской границе: "Вторгается ли он (Путин – ред.) в Украину или отступает. Путин наносит вред России".

На обложке редакция издания разместила фото российского президента Владимира Путина, который с задуманным видом стоит ногами на очерченных контурах карты Украины и держит в левой руке малярную кисть с красной краской.

Краска расползлась фактически на все стены комнаты, в угол которой поставили Путина.

Редакция пояснила, что, несмотря на официальные заявления Кремля о якобы отводе войск к местам постоянной дислокации, РФ продолжает наращивать наступательные силы у Украины.

"Новость на мгновение показалась обнадеживающей. В инсценированном выступлении на телевидении 14 февраля Владимир Путин коротко промычал "хорошо" на предложение своего министра иностранных дел, что, несмотря на предупреждения Запада о неизбежном вторжении в Украину, дипломатия должна продолжаться. Днем позже министерство обороны РФ заявило, что некоторые из примерно 180 тысяч военнослужащих, дислоцированных на границе с Украиной, должны быть выведены после завершения учений, на которые якобы их и отправили", - говорится на сайте издания.

В то же время редакция замечает, вопреки этим заявлениям стягивание войск продолжается и в дальнейшем. И это тоже бьет по экономике России.

"Чиновники и рынки вздохнули с облегчением. К сожалению, разведка из открытых источников вскоре узнала, что, хотя некоторые подразделения и двигались, другие остаются в боевой готовности. Многие сотрудники западных служб безопасности обвинили Путина во лжи, удвоив свои предупреждения. Даже если войска отступят, этот кризис все еще не закончится. И что бы ни случилось, война или не война, господин Путин нанес ущерб своей стране", - убеждены аналитики.

Угроза наступления России

Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению.

Под давлением развертывания боевых действий Кремль выдвинул США и НАТО "гарантии безопасности" о нерасширении Альянса, пытаясь юридически обязать стороны гарантировать России невступление Украины в НАТО.

После серии провальных переговоров с Западом Москва перешла к открытым угрозам. МИД РФ пригрозил США и Украине применением "военно-технических" мер из-за нежелания договариваться.

Впрочем, 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе войск, сосредоточенных возле Украины, к местам постоянной дислокации. Но данные спутников и разведок это не подтверждают.

Пентагон вечером, 17 февраля, констатировал наращивание Россией наступательных позиций. По словам главы МО США Ллойда Остина, россияне перебрасывают войска, авиацию и пополняют запасы крови: "Я знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете это, если намерены собирать вещи и идти домой".

По мнению западных журналистов, Кремль нарочно пошел на маневр притворного отступления, чтобы озадачить США и НАТО.

Среди вероятных сценариев дальнейшего обострения – провокации, в том числе химические атаки против мирного населения.

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