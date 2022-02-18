По данным СМИ, Россия может устроить провокацию с "химическим веществом" под чужим флагом и отравить им мирных жителей.

Объявленное Россией отведение своих войск от украинской границы является преднамеренной уловкой для введения США и других государств в заблуждение.

Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на четырех неназванных чиновников. В комментарии журналистам они отметили, что опубликованные российским Минобороны видео с якобы возвратом техники в места дислокации были попыткой замаскировать истинные намерения РФ.

Двое других официальных лиц США заявили, что имеют разведданные, указывающие на планы России использовать под чужим флагом "химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей". РФ, пишет газета, затем использует трупы для создания впечатления, будто украинцы "отравили газом и убили мирных жителей". Один из чиновников предположил, что вину за это могут возложить на американцев.

Отмечается, что официальным лицам США еще предстоит представить большую часть доказательств, которые лежат в основе утверждений о передвижении войск РФ или операциях под чужим флагом.

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Как сказал представитель западной разведки, нынешняя активность россиян у границы кажется большим, чем просто военные учения.

"Все сводится к политическому решению о том, начинать ли атаку. Россияне активно фабрикуют "казус белли", - отметил собеседник газеты из разведки.

Отметим, накануне Минобороны Британии показало план предполагаемого нападения РФ на Украину, а президент США Джо Байден заявил, что атака россиян возможна в ближайшие дни.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.