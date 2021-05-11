В результате стрельбы погибли как минимум 11 человек.

В России в школе №175 в городе Казань произошла стрельба со взрывом. Появились первые кадры последствий стрельбы в школе изнутри.

В результате стрельбы погибли как минимум 11 человек, также известно о 32 пострадавших, в больнице находятся 16 человек, пишет ТАСС.

Здание школы оцеплено, а учащихся эвакуировали в соседний детский сад. Многие из школьников выпрыгивали из окон здания: двое из них разбились насмерть.

Стрельба в школе Казани: что известно

Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба и взрыв. Сообщается о двух стрелках. Одного - Ильназа Галявиева - задержали, а второго ликвидировали.

Оружие одного из стрелков было официально зарегистрировано, заявил глава Татарстана.

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Автор: Олег Давыгора