По данным СМИ, парень родился в день терактов в США – 11 сентября 2001 года.

Одним из подростков, устроивших утром 11 мая бойню в школе № 175 (Казань, Россия), является Ильназ Галявиев.

Его фото опубликовал Telegram-канал Mash.

«Это Ильназ Галявиев, ему 19 лет и это он — один из двух казанских стрелков... При задержании Ильназ заявил, что по адресу его прописки заложена бомба», - говорится в сообщении.

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Как сообщает Telegram-канал Life Shot, парень родился в день терактов в США – 11 сентября 2001 года.

По данным Telegram-канала 112, Ильназ закончил эту школу. Во время учебы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями. Первым стрелок убил охранника, затем напал на учительницу и расстрелял в коридоре учеников.

Напомним, утром 11 мая в российской Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

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Автор: Денис Прядко