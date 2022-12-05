В ноябре 2022 года спрос на газ в ЕС был на 24% ниже пятилетнего среднего показателя.

На фоне продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза в ноябре сократили спрос на российский газ на четверть.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитические данные компании ICIS, блоку удалось снизить свою зависимость от российской энергии.

Как говорится в материале, в ноябре 2022 года спрос на газ в ЕС был на 24% ниже пятилетнего среднего показателя. Аналогичное падение произошло и в октябре.

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Европейские страны уменьшают свою зависимость от российского газа и нефти, находя альтернативные источники или изменяя спрос. Им помогла не по сезону теплая осень, хотя за последние две недели температура упала поближе к нормальному уровню.

По данным ICIS, в Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он снизился более чем на пятую часть, а в Нидерландах чуть более трети.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 2 сентября было объявлено о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

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