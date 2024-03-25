Эксперт считает, что необходимо создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

Кремль заявил, что российская "специальная военная операция" в Украине перешла в "состояние войны". Эта эскалация последовала за фиктивной победой Путина на выборах и крупнейшей за время войны атакой ракет и дронов на энергетическую инфраструктуру Украины.

Издание The Tmes пишет, что теракт в Подмосковье пятницу, 22 марта, в результате которого погибло более 100 человек, подливает еще больше горючего, независимо от того, кто несет ответственность. Нет сомнений в том, что если у Путина и были какие-то границы, то теперь они исчезли, и он может считать, что может использовать любое оружие, даже ядерное или химическое, для достижения своих целей.

Эти воздушные атаки на Украину вновь поставили под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под контролем России. Жизненно важное энергоснабжение для поддержания реакторов в холодном состоянии отключено; потенциальное расплавление и катастрофическую ядерную "аварию" удается предотвратить только с помощью древних электрогенераторов.

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Бывший командир Объединенного полка химических, биологических, радиологических и ядерных войск Хэмиш де Бреттон-Гордон напомнил о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Несмотря на то, что ЗАЭС новее Чернобыльской и имеет больше средств защиты, она намного больше и просто небезопасна без электроэнергии.

Кроме того, отмечается, что российские ракеты поразили крупнейшую плотину Украины.

Тем временем Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заигрывает с президентом Асадом в Дамаске, предлагая помочь Сирии с ядерной энергетикой вместо того, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС.

Для поддержки усилий МАГАТЭ и ООН нужно создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить еще одну огромную экологическую и гуманитарную катастрофу. Возможно, такие страны, как Китай и Индия, могли бы предоставить войска для выполнения этой задачи, поскольку Путин вряд ли нападет на них.

Путин, скорее всего, не исключает возможности использования ЗАЭС в качестве импровизированного ядерного устройства. Он еженедельно угрожает ядерной атакой. Кроме того, похоже, что заражение пойдет на запад, а не на восток.

Ядерная энергия способна спасти планету от изменения климата или уничтожить ее в руках таких тиранов, как Путин, Асад и других деспотов. В первую очередь ООН и МАГАТЭ должны обеспечить безопасность ЗАЭС, чтобы предотвратить радиоактивное заражение всей Европы и дальнейшую эскалацию войны.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Оккупанты нанесли массированные комбинированные атаки по Украине. В Энергоатоме заявили, что Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Дело в том, что во время ракетного удара отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

С начала российской оккупации ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

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