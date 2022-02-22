Генеральный секретарь Альянса заявил, что российские военные продолжают наращивать силы и готовы нанести удар по Украине.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия продолжает готовиться к полномасштабному нападению на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на брифинге после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Каждый признак свидетельствует, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим неустанное военное наращивание. Они пообещали отойти назад, но продолжали наращивать. Мы видим, что все больше и больше их сил выезжают из лагерей и находятся в боевом порядке и готовы нанести удар", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что наблюдаются дальнейшие провокации на Донбассе и различные подставные операции под "чужим флагом", призванные попробовать создать повод для нападения.

"И прошлой ночью мы, конечно, видели, что еще больше русских войск заехало на Донбасс - в части Донецкой и Луганской областей", - сказал Столтенберг.

Также он обратил внимание на угрожающую риторику, которая была подтверждена вчера во время выступления президента РФ Владимира Путина.

"В то же время, никогда не поздно не нападать. И именно по этой причине мы продолжаем призывать Россию отойти назад, снизить накал и добросовестно взаимодействовать в дипломатических усилиях по поиску политического решения. Если Россия решит снова применить силу против Украины - будут еще даже сильнее санкции, и даже придется заплатить высокую цену. Союзники продолжают оказывать поддержку Украине", - подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что сегодня на встрече Комиссии Украина-НАТО многие страны-члены обязались продолжать финансовую и военную поддержку Украины.

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