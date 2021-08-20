Под удар попали два гражданина РФ и одно судно, причастное к укладке трубопровода.

Белый дом вводит новые санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, Госдеп направил в Конгресс новый доклад в соответствии с законом "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

В докладе говорится об одном российском судне и двух физлицах, причастных к постройке трубопровода.

"Лица, указанные в докладе, попадут под санкции в соответствии с PEESA. Дополнительно, судно, указанное в докладе, а также еще одно российское судно, причастное к проекту, будут определены как заблокированное имущество одной из внесенных в перечень юридических компаний", - говорится в заявлении.

В пресс-релизе также отмечается, что сегодняшний доклад соответствует позиции США о продолжении сопротивления укладке "СП-2".

С учетом сегодняшнего решения, администрация Байдена ввела санкции против семи человек и перевела 16 судов в статус заблокированного имущества.

Также Байден подписал исполнительный указ, разрешающий вводить санкции против лиц, определенных в соответствии с законом "О защите европейской энергетической безопасности" без исключений.

Ранее на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства "Северного потока-2" осталось проложить всего 15 км трубы.

"Строительство завершается, 15 км осталось по морю. Можно считать, что это близко к завершению", – сказал Путин.

Также глава Российской Федерации назвал условия сохранения транзита газа через Украину.

Меркель в свою очередь отметила, что одобряет идею продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года, а также выразила поддержку территориальной целостности Украины.

Автор: Андрей Софин