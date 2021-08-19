Завершения строительства газопровода российская компания ожидает в августе, однако конкретной даты ввода его в эксплуатацию не называет.

Российская компания "Газпром" заявила, что еще в этом году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено в Европу 5,6 миллиарда кубометров газа.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Строительство первой нитки "Северного потока-2" завершилось 4 июня, завершение строительства второй ожидается в августе, утверждает российский газовый монополист. При этом конкретной даты ввода газопровода в эксплуатацию "Газпром" не называет.

Сообщается, что по газопроводу "Северный поток" за 7 месяцев 2021 года поставки российского газа в Европу составили 33,7 миллиарда кубометров. За весь прошлый год объем поставок "Северным потоком" составлял более 59 миллиардов кубометров.

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"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Татьяна Герасименко