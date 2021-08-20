Ангела Меркель поддержала продление транзитного контракта с Украиной после 2024 года.

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина завершились. Немецкий политик поддержала продление транзитного контракта с Украиной после 2024 года.

Об этом стал известно в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

По словам Меркель, они обсудили "Северный поток 2" и договоренности с США относительно российского газопровода. При этом канцлер поддержала продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.

Кроме того, она снова заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины, а "нормандский формат" нужно реабилитировать, ведь там сейчас наблюдается застой.

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Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу, 20 августа, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба российского президента, встреча состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Автор: Анастасия Горбачева