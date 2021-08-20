По его словам, для этого РФ необходимо понимать, какие объемы российского газа Европа готова закупить.

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, РФ готова продолжать транспортировать газ через Украину и после завершения контракта в 2024 году, но российским властям необходимо понимать, на какой срок будет продлен транзит и в каких объемах.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ от европейских партнеров - сколько они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку потребителям в Европе", - сказал Путин.

Он отметил, что, учитывая тенденции "зеленой энергетики" в Европе, стоит вопрос - будут ли там вообще закупать российский газ. При этом президент РФ указал на "экологичность" "Северного потока-2", отметив, что украинский маршрут транзита газа дает больше выбросов CO2.

Читайте такжеЦены на газ в Украине могут вырасти после запуска "Северного потока-2" – ЗеленскийТакже Путин напомнил, что Меркель "всегда придерживалась позиции о продлении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору даже после ее ухода с поста канцлера", - заявил президент России.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредитель которой - российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод построен уже на 99%.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2": Вашингтон отказывается от намерений ввели санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещала воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, срок которого истекает в конце 2024 года.

В Украине планируют создать рабочую группу по разработке стратегии нейтрализации угроз от запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Автор: Анна Нагорная