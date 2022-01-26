В администрации США подчеркивают, что Москва зависит от продаж энергоресурсов не меньше, чем Европа от их поставок.

Администрация Джо Байдена прорабатывает с европейскими странами и производителями энергоресурсов во всем мире возможности поставок топлива в Западную Европу, если президент России Владимир Путин сократит экспорт нефти и газа в отместку за санкции, которые будут введены в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщил Голос Америки.

"Мы ищем дополнительные объемы природного газа нероссийского происхождения из разных регионов мира – от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", – заявил высокопоставленный представитель администрации.

Разрабатываемый план призван успокоить европейских союзников, встревоженных тем, что Россия может использовать поставки энергоресурсов в качестве оружия.

Москва поставляет в Европу примерно 40 % потребляемого ею газа, а запасы энергоносителей в Европе в последние несколько месяцев значительно уменьшились из-за сокращения российских поставок.

Еще один высокопоставленный представитель администрации подчеркнул, что экспорт нефти и газа приносит примерно половину доходов в российский федеральный бюджет, и это означает, что Москва зависит от продаж энергоресурсов не меньше, чем Европа от их поставок.

"Если Россия решит использовать поставки природного газа и нефти в качестве оружия, это не останется без последствий для российской экономики", – заявил чиновник.

Отмечается, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась подтвердить сообщения о том, что Катар является одной из стран, к которым обращаются США и европейские союзники.

"Наш подход не связан с какой-то одной страной или отдельной организацией", – заявила она на брифинге для журналистов во вторник, добавив, что администрация работает с крупными покупателями и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы при необходимости перенаправить его потоки в Европу.

Президент Байден планирует встретиться с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Белом доме 31 января. Белый дом сообщил, что одной из тем их переговоров станет обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей.

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