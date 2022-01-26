Речь идет о санкциях, которые страны Европы разрабатывают в настоящее время, на случай нового вторжения России в Украину.

Официальный Берлин настаивает на том, чтобысанкции против России, которые будут введены в случае вторжения в Украину, не включали ограничения в отношении энергетического сектора.

Как сообщает Bloomberg, пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных "побочных эффектов". Германия обеспокоена тем, что в противном случае поставки энергоносителей могут оказаться под угрозой, говорится в одном из документов, передает издание.

При этом, такое "исключение" из санкций не будет предотвращать возможные меры против газопровода "Северный поток-2".

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По словам источников, аналогичных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны. Один из чиновников сказал, что можно предположить, что исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет применен в случае вторжения России в Украину.

Как сообщал УНИАН, 25 января президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Кроме этого, США рассматривают беспрецедентные технологические санкции против России. Речь идет о введении запрета на продажу России высокотехнологичной продукции, содержащей компоненты или программное обеспечение американского производства.