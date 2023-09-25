Это делается для коллективной обороны восточного фланга НАТО.

Польша и США подписали соглашение о выделении $2 млрд прямого займа для поддержки модернизации обороны европейской страны.

"Ее безопасность жизненно важна для коллективной обороны восточного фланга НАТО. Кроме центральной роли в оказании помощи Украине, Польша привержена укреплению региональной безопасности, вкладывая значительные средства в оборону", - говорится в заявлении Госдепартамента, передает Голос Америки.

Правительство США также выделит до $60 млн для покрытия расходов по новому займу, который поможет ускорить модернизацию обороны Польши путем поддержки срочных закупок оборонной продукции и услуг в США.

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В ближайшее время Польша намерена значительно увеличить состав вооруженных сил и модернизировать оборону. В США рассчитывают, что выделяемая сумма поспособствует этому и внесет серьезный вклад в укрепление обороны и восточного крыла НАТО.

Сотрудничество США и Польши

Польша размещает на своей территории войска США, в том числе возглавляемую США боевую группу НАТО и передовой штаб 5-го армейского корпуса США,.

23 сентября стало известно, что США требуют от Польши разъяснений по поддержке Украины после заявления, что Варшава хочет прекратить военную помощь Киеву.

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