Должен быть непрерывный, достоверный анализ, заявил президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал вероятное сокращение помощи украинским беженцам со следующего года.

"Прежде всего, я считаю, что должен быть непрерывный, достоверный анализ. Нам нужно посмотреть вопрос, как используются эти средства, кому эти средства выплачиваются и находятся ли люди, которые их получают, на самом деле в Польше или, может быть, они уехали", - отметил он в интервью польскому изданию Super Express.

По его словам, в том случае, если украинцы покинули территорию Польши, "оснований платить им деньги нет".

Видео дня

"Но для тех, кто все еще здесь, нам следует подумать о сохранении этих условий, потому что они являются частью нашего общества. Подавляющее большинство украинцев обычно работают в Польше и таким образом способствуют нашему экономическому развитию. Эти люди платят налоги, поэтому к ним следует относиться достойно", - заявил Дуда.

Украинцы в Польше - прекратят ли помощь беженцам

Напомним, как писал Bloomberg со ссылкой на правительство Польши, в стране, скорее всего, сократят финансовую поддержку миллионов украинских беженцев.

Отмечалось, что в преддверии выборов в Польше связи между двумя странами ухудшаются, несмотря на то, что правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок.

Однако, по мнению президента Украинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, польское правительство вряд ли ограничит помощь украинцам.

Вас также могут заинтересовать новости: