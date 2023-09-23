В Вашингтоне не готовы назвать точную дату передачи Украине дальнобойных ракет, впрочем не отрицают, что "это произойдет в будущем".

В Белом доме сейчас не могут подтвердить планы Соединенных Штатов Америки по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден уже говорил неоднократно, что передача АТАСМЅ вероятна в будущем. Но у меня нет новой информации, чтобы объявить ее", - заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что во время встречи президента Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского, первый направил миру мощный сигнал о том, что Штаты и в дальнейшем поддержат нашу страну. Подтверждением этому является новый пакет оборонной помощи.

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"Двусторонний договор между двумя лидерами - между президентом Зеленским и президентом Байденом - был действительно важным", - сказала Жан-Пьер.

АТАСМЅ для Украины

Во время недавнего визита президента Украины Зеленского в США, Джо Байден таки пообещал предоставить небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Когда об этом будет объявлено, и когда поступят ракеты - пока неизвестно. Впрочем, Washington Post сообщает о высокой вероятности, что они будут с кассетной боевой частью - ведь этой модификации Штаты имеют больше.

После получения Украиной американских баллистических ракет ATACMS украинская армия сможет дотянуться до захватчиков в любом уголке оккупированной территории. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл.

Z-паблики на фоне марафона взрывов в Крыму придумали, что на них летят дальнобойные ракеты ATACMS, которых Украина еще не получила. Пропагандистский паблик " ЧП. Симферополь " вечером 22 сентября заявил, что Украина якобы запустила по Крыму ракеты ATACMS, дальность которых 300 км. По сумасшедшей версии пропагандистов, запуски состоялись с аэродрома "Кульбакино" Николаевской области.

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