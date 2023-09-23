Польские дипломаты убеждают иностранных коллег, что поддержка будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

США требуют от Польши разъяснений по поддержке Украины после заявления, что Варшава хочет прекратить военную помощь Киеву.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, Польша по-прежнему готова поддерживать Украину, но точная позиция страны пока неясна.

На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину, обострив спор Варшавы с Киевом, который ведет в борьбу с российским агрессором.

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Обе стороны затем призвали к ослаблению напряженности, но спор, получил широкую огласку и поставил под сомнение единство между соседями. Конфликт между Украиной и Польшей начался из-за поставок украинского зерна, которые стали политическим бременем для Польши.

Американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками пока не привели к разрушению единства коалиции, поддерживающей Украину. Зато европейский дипломат на условиях анонимности добавил, что польские дипломаты приватно заверили иностранных коллег в том, что военная поддержка Украины будет продолжена, пусть и в меньших масштабах. По словам собеседника, потеря поддержки Польши может оказаться губительной для военных действий Украины, поскольку рискует подорвать единство НАТО.

Спор Украины и Польши

Польский премьер Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша больше не будет передавать оружие Украине. В то же время уже 21 сентября президент стране Анджей Дуда разъяснил, что Польша продолжит выполнять договоренности с Украиной о поставках оружия, но не будет передавать новое оружие, которое Варшава закупает для собственной армии.

Кроме этого, Дуда также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями не будет иметь "существенного влияния" на отношения двух стран.

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