По его словам, это не в интересах США.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис выступил против членства Украины в НАТО.

Как пишет Bloomberg, политик заявил, что присоединение нашей страны к Альянсу "даст больше обязательств для США", поэтому это якобы не в интересах Вашингтона.

"Итак, если к нам добавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем взамен?", - сказал Десантис.

Видео дня

Он также убежден, что Штаты не должны давать Украине "чистый чек" (подписанный чек, на котором не указана сумма денег), поскольку она не "использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт".

Выборы в США - влияние на помощь Украине

Как сообщал УНИАН, помощь Украине стала темой республиканских президентских праймериз, где кандидаты от бывшего президента Дональда Трампа до губернатора Флориды Рона ДеСантиса и предпринимателя Вивека Рамасвами поставили под сомнение приверженность США Украине. В то же время более воинственно настроены республиканцы, которые оказывают давление на администрацию, чтобы она ускорила поставки оружия.

Бывший вице-президент Майк Пенс объяснил, что Трамп и ДеСантис не осознают более широких последствий своего призыва об ограничении военной помощи Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что поддержка Украины не ослабнет в случае возможной смены власти во время выборов в странах-партнершах Украины. В частности, речь идет о США.

Вас также могут заинтересовать новости: