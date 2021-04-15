К годовщине пожара французы отчитались о проведенной работе президенту.

Во Франции продолжаются реставрационные работы здания Нотр-Дама после масштабного пожара в 2019 году.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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К годовщине пожара французы решили отчитаться об уже проведенной работе и позвали президента Эмманюэля Макрона.

Специалисты уже закрепили стены и расстилают гигантское накрытие от осадков. Сейчас рабочие формируют своды собора из дерева.

Внутри установили специальные датчики, которые должны предупреждать о шаткости конструкций. Основные работы по закреплению реставраторы обещают завершить к концу лета.

Пожар в Нотр-Даме: что произошло

В Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

После ЧП было решено снять фильм о пожаре соборе Парижской Богоматери.

В июле власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари. Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара в апреле прошлого года. В частности, уничтоженный огнем шпиль не осовременят, как ранее предлагала команда архитекторов. А сохранят таким, каким его построили в 19-м веке.

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Автор: Яна Ставская