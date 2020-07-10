Во Франции решили, как будут реконструировать Нотр-Дам де Пари (видео)

Осовременивать собор не будут.

Власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара в апреле прошлого года.

В частности, уничтоженный огнем шпиль не осовременят, как ранее предлагала команда архитекторов. А сохранят таким, каким его построили в 19-м веке.

Реставрировать кровлю костела, которая выгорела при пожаре, одна из плотничьих компаний предлагает за 8 месяцев.

Сразу после пожара французский президент обещал восстановить собор за 5 лет.

Церковники надеются, что Нотр-Дам де Пари откроют для посетителей к 2024-му году - когда Париж будет принимать Олимпийские игры.

Как сообщал УНИАН, в Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

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