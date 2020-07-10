Во Франции решили, как будут реконструировать Нотр-Дам де Пари (видео)
Власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Париже открывается Эйфелева башня
Как сообщается, Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара в апреле прошлого года.
В частности, уничтоженный огнем шпиль не осовременят, как ранее предлагала команда архитекторов. А сохранят таким, каким его построили в 19-м веке.
Реставрировать кровлю костела, которая выгорела при пожаре, одна из плотничьих компаний предлагает за 8 месяцев.
Сразу после пожара французский президент обещал восстановить собор за 5 лет.
Церковники надеются, что Нотр-Дам де Пари откроют для посетителей к 2024-му году - когда Париж будет принимать Олимпийские игры.
Как сообщал УНИАН, в Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.
Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.