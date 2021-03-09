Срубленные дубы используют для восстановления деревянного шпиля.

Во Франции для реконструкции собора Парижской Богоматери, в котором почти два года назад произошел пожар, срубят тысячу столетних дубов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Архитекторы говорят, что лучше всего подойдут многовековые дубы. Оригинальную крышу собора Парижской Богоматери часто называли "лесом" из-за огромного количества дубовых балок. Поэтому в целом для его полного восстановления потребуется около тысячи деревьев, за каждое из которых придется заплатить 15 тысяч евро.

Все дубы нужно вырубить до конца марта. Важно, чтобы в их стволах не появился сок и древесина не стала слишком влажной. Впрочем, несмотря на это, их придется сушить не менее года.

Пожар в Нотр-Даме: что произошло

В Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

После ЧП было решено снять фильм о пожаре соборе Парижской Богоматери.

В июле власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари. Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара в апреле прошлого года. В частности, уничтоженный огнем шпиль не осовременят, как ранее предлагала команда архитекторов. А сохранят таким, каким его построили в 19-м веке.

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Автор: УНИАН