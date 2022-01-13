В двух областях и одном городе так называемая антитеррористическая операция продолжается.

На территории Казахстана начали отменять режим чрезвычайного положения. Но в двух областях продолжают операцию против "террористов".

Соответствующие указы опубликованы на сайте Аккорды, резиденции президента.

Читайте такжеВ ООН требуют немедленного расследования убийств в КазахстанеПрезидент Касым-Жомарт Токаев решил отменить чрезвычайное положение в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях - с 7:00 часов 13 января.

Напомним, чрезвычайное положение ввели во всей стране до 19 января, но 7 января Токаев анонсировал его снятие в "спокойных" регионах.

Кроме этого, комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о завершении "антитеррористической операции" в 12 областях и 2 мегаполисах - Нур-Султане и Шымкенте, передает государственный телеканал "Хабар 24".

Красный уровень террористической опасности в этих городах, а также Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях отменен.

В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях так называемая антитеррористическая операция продолжается.

Протесты в Казахстане - что известно

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.

С 13 января должен начаться поэтапный вывод военного контингента с территории Казахстана.

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