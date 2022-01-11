Через два дня начнется поэтапный вывод военного контингента с территории Казахстана.
Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает государственный телеканал "Хабар 24".
Читайте такжеПоследствия протестов в Казахстане: президент назвал количество военных ОДКБ в странеОсновная миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Уже через два дня начнется поэтапный вывод "миротворцев" с территории страны.
По словам Токаева, этот процесс продлится до 10 дней.
Глава государства убежден, что миссия "миротворцев", которых сейчас в стране около 2 тысяч, прошла успешно.
Ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что российские военные, которые вошли в состав сил ОДКБ, могут задержаться в Казахстане.
Руководит российскими "миротворцами" в составе войск ОДКБ в Казахстане генерал Андрей Сердюков, который в 2014-м возглавил спецоперацию по захвату Крыма.
Протесты в Казахстане - что известно
Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.
С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.