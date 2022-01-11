Токаев назвал миссию успешной.

Через два дня начнется поэтапный вывод военного контингента с территории Казахстана.

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Читайте такжеПоследствия протестов в Казахстане: президент назвал количество военных ОДКБ в странеОсновная миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Уже через два дня начнется поэтапный вывод "миротворцев" с территории страны.

По словам Токаева, этот процесс продлится до 10 дней.

Глава государства убежден, что миссия "миротворцев", которых сейчас в стране около 2 тысяч, прошла успешно.

Ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что российские военные, которые вошли в состав сил ОДКБ, могут задержаться в Казахстане.

Руководит российскими "миротворцами" в составе войск ОДКБ в Казахстане генерал Андрей Сердюков, который в 2014-м возглавил спецоперацию по захвату Крыма.

Протесты в Казахстане - что известно

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.

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