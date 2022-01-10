МВД страны заявляет, что у задержанных было оружие.

По состоянию на 10 января во время протестов в Казахстане было задержан 7939 человек.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.

Читайте такжеВ Алматы расстреляли авто с детьми: погибла четырехлетняя девочкаС начала протестов 2 января почти 8 тысяч человек были доставлены в органы внутренних дел.

В частности, во время проведения "оперативных мероприятий" в Алматы задержали более 200 человек.

"Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в сообщении.

Отметим, что только днем ранее задержанных было менее 6 тысяч.

Напомним, в Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по погибшим во время протестов. При этом официальных данных о точном количестве погибших нет.

"Газовые" протесты в Казахстане - что известно

С начала 2022-го года по всему Казахстану начались массовые волнения, спровоцированные ростом цен на топливо. Старт дал город Жанаозен, известный по событиям 2011 года, когда полиция открыла огонь в сторону протестующих. Сначала мирные демонстрации с экономическими требованиями постепенно переросли в жесткие противостояния с представителями власти, а социальные вопросы сменились требованиями политических перемен.

В ночь с 4 на 5 января протест радикализировался и привел к столкновениям, погромам магазинов и банков, захвату и разрушению государственных учреждений - были сожжены мэрия Алматы и бывшая резиденция президента страны, - а также стрельбой в силовиков из отобранной во время протестов табельного оружия.

В ответ на действия улицы, президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева (который бессменно занимал пост с 1991-го года) и пообещал удовлетворить часть требований активистов. После радикализации протестного движения Токаев объявил, что будет действовать жестко, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

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