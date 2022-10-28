Президент Германии охарактеризовал действия России как "жестокую захватническую войну".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война России в Украине превратила в пепел европейский порядок безопасности.

Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на полный текст речи Штайнмайера во дворце Бельвю, который обнародован на официальном сайте президента ФРГ.

"24 февраля Путин не просто нарушил правила и завершил игру. Он шахматную доску бросил на пол!" - подчеркнул Штайнмайер.

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Он охарактеризовал действия России как "жестокую захватническую войну".

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, совершил захват земли, поставил под сомнение границы. Российское нападение - это нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн", - отметил президент Германии.

По мнению Штайнмайера, мировая безопасность ухудшается, происходит борьба за доминирование, Китай хочет увеличить свое экономическое и политическое влияние.

"Эта борьба сформирует международные отношения в обозримом будущем. Мир находится на пути к фазе конфронтации, хотя от сотрудничества он зависит как никогда. Изменение климата, потеря видов, пандемии, голод и миграция – ничего из этого нельзя решить без готовности к международному сотрудничеству", - считает президент Германии.

Визит Штайнмайера в Украину

Как сообщал УНИАН, 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с однодневным визитом. Он впервые посетил Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Во время визита Штайнмайеру пришлось более часа провести в укрытии на Черниговщине.

Во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским Штайнмайер заявил, что Германия вскоре передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. По словам Штайнмайера, Германия передает Украине много разного оружия. Он также добавил, что в целом Украина должна получить четыре самых современных системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем, Зеленский призвал Штайнмайера поспособствовать признанию немецким парламентом - Бундестагом - сталинского Голодомора как геноцида украинского народа.

После возвращения в Германию Штайнмайер заявил, что его шокировали истории о войне, которую развязала Россия. По его убеждению, в Германии люди имеют ложное представление об истинной ситуации. "Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал он.

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