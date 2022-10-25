Также в будущем ожидается передача Германией дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия вскоре передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Штайнмайер заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

"Я пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS II и также четыре наши гаубицы Panzerhaubitze 2000. В следующие дни они будут переданы Украине", – подчеркнул Штайнмайер.

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По словам Штайнмайера, Германия передает Украине много разного оружия. Он также добавил, что всего Украина должна получить четыре самых современных системы противовоздушной обороны IRIS-T.

По его мнению, благодаря системам IRIS-T в Украине будет больше безопасности и защиты для людей от грязной российской агрессии.

Визит Штайнмайера в Украину

Во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Позже стало известно, что президенту Германии, который посетил Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, пришлось более часа провести в укрытии на Черниговщине. Воздушная тревога продолжалась в области с 11:29 до 12:36.

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